Годовой прирост цен в Московском регионе (в Москве и Московской области) замедлился по всем основным компонентам (продовольственным и непродовольственным товарам, услугам). В Москве годовая инфляция в июне сформировалась ниже федерального показателя (4,7%) и составила 4,5% (против 5,1% в мае), а в Московской области замедлилась до 4,8% (также с 5,1%), сообщает пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Основной вклад в замедление продовольственной инфляции в Московском регионе (в Москве — до 5,4% в июне с 6,3% в мае, в Московской области — до 5,5% с 5,9%) внесло снижение годовых темпов прироста цен на ряд овощей (капусту, морковь, лук, огурцы, помидоры), что обусловлено поступлением в продажу более раннего урожая в связи с благоприятными погодными условиями в текущем году. Вклад в снижение инфляции внесла и динамика цен на мясную продукцию. Снижению темпов прироста цен на мясо способствовало завершение подстройки предложения к спросу.

Сдерживающим фактором для годовой инфляции в сфере непродовольственных товаров, где отмечается замедление темпов прироста цен как в Москве (до 4% в июне с 4,3% в мае), так и в Московской области (до 3,9% в июне с 4% в мае), остается эффект высокой базы прошлого года в условиях продолжающейся стабилизации цен на рынке моторного топлива. Пик роста цен на моторное топливо в 2018 году пришелся на май — июнь, что сформировало предпосылки для снижения годовых темпов прироста цен на топливо в аналогичном периоде текущего года. Кроме того, в связи с насыщенностью рынка уровень цен на сотовые телефоны и телевизоры в Московском регионе продолжает оставаться ниже прошлогоднего.

Заметную роль в замедлении инфляции на рынке услуг Московского региона (в Москве — до 4,1% в июне с 4,6% в мае, в области — до 5% с 5,2%) сыграло снижение годовых темпов прироста цен на услуги пассажирского транспорта и санаторно-оздоровительные услуги (преимущественно для Москвы), что может быть обусловлено повышенным спросом и, соответственно, повышенным уровнем цен годом ранее в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Банк России напоминает, что в июне снизил прогноз годовой инфляции в РФ по итогам 2019 года до 4,2—4,7% с 4,7—5,2%. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.



В сообщении уточняется, что в материале использованы данные Росстата, информация отраслевых союзов и предприятий.