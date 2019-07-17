В банке ВТБ для пенсионеров, в том числе военных, стали доступны следующие кредитные программы: «Наличными» и «Рефинансирование» — сумма финансирования от 100 до 800 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет (при этом максимальная сумма и срок для обычных пенсионеров составляет 500 тыс. рублей на 3 года). Ставка зависит от срока кредитования и категории заемщика — по кредиту «Наличными» до 3 лет ставка 12,5% годовых, а военным пенсионерам на срок от 3 до 5 лет — под 11,5% годовых, «Рефинансирование» доступно всем категориям от 11% годовых.

Все ставки указаны с учетом финансовой защиты заемщика, в случае отказа от услуги надбавка составит от 2,5 до 8 процентных пунктов по кредиту «Наличными» и от 2 п.п. годовых по «Рефинансированию». Обеспечение не требуется.

Из документов потребуются: паспорт заемщика, СНИЛС, документ, подтверждающий пенсионный статус и размер пенсии (справка из Пенсионного фонда или выписка по счету из любого банка или справка о назначении пенсии), а также документы по рефинансируемым кредитам (в случае необходимости).

«У данного банка большая доля клиентов в статусе «неработающий пенсионер» и возможность кредитования позволит увеличить данную клиентуру и стать еще более выгодным и конкурентным на рынке. К тому же кредитная организация предлагает очень неплохие условия», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.