Арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ, заявил представитель «Нового потока» (компания, управляющая активами Мазурова). Об этом сообщает РБК .

Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций, так как до сих пор остается поручителем по кредитам Сбербанка , выданным заводу, заявил представитель «Нового потока». «В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры», — добавил он.

Мазуров строил Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка (всего около 2,9 млрд долларов), залогом стали акции и имущество завода, а также акции офшора Мазурова — Vikay Industries Ltd. Vikay принадлежит 80% Антипинского НПЗ. В мае 2019 года Сбербанк списал акции Vikay Industries Ltd в счет долга, а затем подал заявление в правоохранительные органы, обвинив Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам экспертов, Мазуров может оформить доверенность на совершение сделок даже находясь в СИЗО, но для этого ему нужно будет получить разрешение органа, в производстве которого находится уголовное дело, иначе сделка может быть признана недействительной.

В понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Под стражу его отправили до 12 сентября. Обвинения в мошенничестве Мазуров отвергает.