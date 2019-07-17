Альфа-Банк при выдаче кредита на 271,2 млн долларов структурам, связанным с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, включил в условия для его досрочного взыскания возбуждение уголовных дел, сообщает РБК. Такие риски прописывались еще в договоре 2016 года, свидетельствует резолютивная часть решения Арбитражного суда Москвы по иску Альфа-Банка к структурам банкира.

Ранее Альфа-Банк подал пять исков о взыскании долгов к структурам Хотина в Мещанский районный суд Москвы. В конце июня банк выиграл один иск и добился взыскания с семи компаний 262 млн долларов и неустойки в 10,5 млн долларов (всего 17 млрд рублей). Всего бывший банкир должен банку около 700 млн долларов, которые он занял в 2016 году. Хотин и Альфа-Банк заключили мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности.

Из решения суда следует, что кредит на 271,2 млн долларов был предоставлен одной структуре бывшего владельца «Югры» — ЗАО «Экстракт-Фили», а еще семь компаний, владеющие недвижимостью, заключили договоры поручительства.

В договоре учтено право Альфа-Банка досрочно взыскать задолженность в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений, связанных с выводом активов или причинением ущерба банку «Югра», его клиентам, или кредиторам, или государству. Также банк имеет право досрочно взыскать задолженность в случае, если у заемщика или поручителей возникли бы обязательства выплатить больше 2 тыс. долларов по судебным, административным или налоговым делам.

Альфа-Банк предусмотрел еще одно условие для досрочного взыскания задолженности — ухудшение финансового положения заемщика или появления обстоятельств, которые могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение им своих обязательств. Уголовное дело против Хотина является таким обстоятельством, считает кредитная организация.