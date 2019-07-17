Ипотечный рынок в России развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 трлн рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА «Как избежать ипотечного кризиса в России».



Как отмечают авторы, основным инструментом, используемым в настоящее время для решения задач по выполнению майских указов президента РФ по улучшению жилищных условий, является программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ». В ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускаемых американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac.



«При неблагоприятных сценариях снижения платежеспособности заемщиков прогнозируемый объем дефолтов по ипотечному портфелю может достигать 10–20%. Принимая во внимание недостатки агентской модели и предполагаемые объемы выпуска «фабричных» ИЦБ, расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ИЦБ могут составить от 900 млрд до 1,5 трлн рублей», — отмечается в исследовании.



В документе отмечается, что именно эта модель стала одной из главных причин финансового кризиса в США, а затем и в мире в целом в 2007—2009 годах.

«Выпуск облигаций по агентской модели фактически означает прямой переход ответственности по бумагам на плечи государства, что увеличивает нагрузку на бюджет и создает дополнительные риски для финансовой системы страны», — говорится в исследовании.

Эксперты агентства предложили собственный проект развития российского ипотечного рынка, который, по их мнению, позволит решить задачу по обеспечению граждан доступным жильем, но будет избавлен от указанных рисков.

«АКРА разработало комплексное решение, позволяющее выпускать в России прозрачные многотраншевые ИЦБ, кредитное качество которых не будет уступать лучшим мировым аналогам. Методология была разработана с учетом опыта международных финансовых», — отмечается в исследовании.

По мнению АКРА, многотраншевая секьюритизация позволит достичь целевого кредитного качества эмиссий ИЦБ, обеспечить финансирование требуемого объема выдачи ипотечных кредитов в рамках федеральных проектов и повысить контроль за выполнением ключевых задач, озвученных в майских указах президента РФ. Результатом усилий по развитию рынка классических многотраншевых ИЦБ может стать повышение доступности ипотечных кредитов для населения без дополнительной нагрузки на бюджет.

