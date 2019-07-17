Число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда за первое полугодие 2019 года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в обзоре, подготовленным сотрудниками сервиса «Работа.ру».



Один из факторов падения связан с внедрением автоматизированных инструментов ведения бизнеса, замещающих работу менеджеров, юристов, работников финансовых подразделений.



В целом, количество вакансий за первые шесть месяцев текущего года выросло на 9% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Лидером в этой области стала сфера транспорта и логистики (+28%). В основном значительный рост обеспечивал пул вакансий, адресованный водителям в службы такси-агрегаторов и службы доставки компаний интернет-торговли. На втором месте — сфера производства (+17%). На третьем — управление персоналом (+16%).

Годовой рост числа активных соискателей на российском рынке труда составил 12%.

В целом ситуация на рынке труда в рассматриваемом периоде может считаться достаточно стабильной, отмечается в обзоре. Наиболее активны были соискатели из сферы медицины и фармацевтики — +23% резюме. Также наибольший рост количества резюме наблюдался в сферах транспорта и логистики (+19%), продаж (+16%), управления персоналом и маркетинга — по 15% в каждой из сфер.



Зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда выросли на 7,5%. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий (+10,3%).

Значительный рост зарплат (+9,2%) показала сфера управление персоналом, что говорит о все большей значимости HR в бизнес-процессах российских компаний.

В Москве самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам первого полугодия 2019 года стали работники IT-сферы со средними зарплатными предложениями 90,8 тыс. рублей. На втором месте расположились представители сферы транспорта и логистики — работодатели в среднем предлагают 74 тыс. рублей. На третьем месте сфера производства — 69,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата в Москве по итогам полугодия 2019 года составляет 67 тыс. рублей.