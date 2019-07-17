Форум пройдет 16-17 октября 2019 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб., 14.
16-17 октября 2019 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет VI Международный форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах» – https://vbaforum.ru, организованный компанией «АйФин Медиа» и Ассоциации российских банков.
В 2019 году, как и в предыдущие 5 лет, форум ВБА-2019 соберет лучшие бизнес-практики и наиболее востребованные решения в сфере технологий для банков и финансовых компаний. Планируется обширная деловая программа форума, которая будет очень насыщена и охватит практически все важнейшие направления использования информационных технологий для развития бизнеса — от развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации до практического применения инновационных и прорывных технологий.
На форуме ВБА-2019 свои решения и услуги представят более 60 ведущих отечественных и зарубежных компаний среди которых: спонсоры – ГК «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), iCAM Group, Genesis Block; партнеры форума – BSS, R-Style Softlab, «ИНВЕРСИЯ», «СКБ Контур», «ПрограмБанк», «Банковские информационные системы» (БИС). В работе форума примут участие более 1200 человек — представители банков, финансовых компаний, разработчиков и поставщиков программного обеспечения и оборудования.
Решения и технологии, которые будут представлены на форуме:
- Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)
- Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОДы, оборудование, телеком, IoT, M2M
- Отчетность, МСФО (IFRS) 9, RegTech, SupTech
- Управление бизнес-процессами и ЭДО (BPM, ECM, BI, RPA)
- Управления рисками в финансовых организациях
- Автоматизация фронт-офиса, филиальной и агентских сетей
- Обслуживание физических лиц, МСБ и корпораций
- Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО
- Маркетплейсы, небанковские сервисы и банковские экосистемы
- Облачные технологии
- Интеграционные решения
- Информационная безопасность
- AI, Machine Learning, Big Data, Data Science
- ЕБС, Биометрия и продвинутые технологии идентификации
- Открытый банкинг и Open API
- Блокчейн, Технологии распределенного реестра
- Система быстрых платежей (СБП)
- Кредитование и скоринг
- Операции на финансовых рынках (Биржа, OTC)
- Банковские карты, платежные системы, процессинг, бесконтактные платежи, NFC
- Электронная и мобильная коммерция, интернет и мобильный эквайринг
- Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы
- Управление продажами и маркетингом
- Управление взаимодействием с клиентами, Контакт-центры, CRM-системы
- Управление ИТ-услугами (DevOps, ITSM, ITIL)
- Управление ИТ-проектами и командами (Agile, SCRUM, Lean)
- ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС, ГИС ЖКХ и др.)
- Управление ресурсами, управление персоналом (HRM, АХД, закупки)
Основную аудиторию форума составят руководители бизнес и ИТ подразделений банков/финансовых компаний. Для представителей банков и других финансовых компаний (страховых, брокерских, НПФ, МФО, НКО) участие в форуме – бесплатное (при условии предварительной регистрации).
Нет комментариев