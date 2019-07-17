16-17 октября 2019 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет VI Международный форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах» – https://vbaforum.ru , организованный компанией «АйФин Медиа» и Ассоциации российских банков.

В 2019 году, как и в предыдущие 5 лет, форум ВБА-2019 соберет лучшие бизнес-практики и наиболее востребованные решения в сфере технологий для банков и финансовых компаний. Планируется обширная деловая программа форума, которая будет очень насыщена и охватит практически все важнейшие направления использования информационных технологий для развития бизнеса — от развития ИТ-инфраструктуры и цифровой трансформации до практического применения инновационных и прорывных технологий.

На форуме ВБА-2019 свои решения и услуги представят более 60 ведущих отечественных и зарубежных компаний среди которых: спонсоры – ГК «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), iCAM Group, Genesis Block; партнеры форума – BSS, R-Style Softlab, «ИНВЕРСИЯ», «СКБ Контур», «ПрограмБанк», «Банковские информационные системы» (БИС). В работе форума примут участие более 1200 человек — представители банков, финансовых компаний, разработчиков и поставщиков программного обеспечения и оборудования.

Решения и технологии, которые будут представлены на форуме:

Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)

Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОДы, оборудование, телеком, IoT, M2M

Отчетность, МСФО (IFRS) 9, RegTech, SupTech

Управление бизнес-процессами и ЭДО (BPM, ECM, BI, RPA)

Управления рисками в финансовых организациях

Автоматизация фронт-офиса, филиальной и агентских сетей

Обслуживание физических лиц, МСБ и корпораций

Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО

Маркетплейсы, небанковские сервисы и банковские экосистемы

Облачные технологии

Интеграционные решения

Информационная безопасность

AI, Machine Learning, Big Data, Data Science

ЕБС, Биометрия и продвинутые технологии идентификации

Открытый банкинг и Open API

Блокчейн, Технологии распределенного реестра

Система быстрых платежей (СБП)

Кредитование и скоринг

Операции на финансовых рынках (Биржа, OTC)

Банковские карты, платежные системы, процессинг, бесконтактные платежи, NFC

Электронная и мобильная коммерция, интернет и мобильный эквайринг

Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы

Управление продажами и маркетингом

Управление взаимодействием с клиентами, Контакт-центры, CRM-системы

Управление ИТ-услугами (DevOps, ITSM, ITIL)

Управление ИТ-проектами и командами (Agile, SCRUM, Lean)

ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС, ГИС ЖКХ и др.)

Управление ресурсами, управление персоналом (HRM, АХД, закупки)

Основную аудиторию форума составят руководители бизнес и ИТ подразделений банков/финансовых компаний. Для представителей банков и других финансовых компаний (страховых, брокерских, НПФ, МФО, НКО) участие в форуме – бесплатное (при условии предварительной регистрации).