Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о создании единого федерального информационного ресурса о населении. Как сообщает официальный сайт кабмина, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

«Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что на сегодняшний день в стране нет единого централизованного информационного ресурса, содержащего базовые сведения о населении и предоставляющего возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации контрольной функции налоговых органов и решения других задач государственного управления. Цель формирования федерального ресурса о населении — создание системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

Предполагается, что сведения об одном физическом лице, включаемые в федеральный ресурс о населении, будут образовывать одну запись в этом ресурсе. Полномочия по формированию и ведению этого ресурса предлагается закрепить за Федеральной налоговой службой РФ.