Трейдер Элвис Марламов, которого регулятор год назад обвинил в инсайдерской торговле, подал иск против самого ЦБ в Советский районный суд Красноярска 12 июля, рассказал «Ведомостям» рассказал адвокат Марламова, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов и подтвердил подлинность иска, в котором Марламов просит суд истребовать у регулятора материалы его проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ – не соответствующим действительности.

Материалы проверки нужны Марламову, чтобы понять суть претензий регулятора — после того как СК повторно возбудил уголовное дело, адвокаты Марламова запросили у ЦБ материалы проверки в отношении трейдера, объясняет Обыденнов, но ЦБ им отказал; также защита считает, что ЦБ проводил проверку с нарушениями, а его выводы об инсайдерской торговле основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей его торговли.

Марламов был автором стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли подписчикам автоматически копировать его сделки, на этом и строилась схема инсайдерской торговли, считает ЦБ: Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету; таким образом, по версии регулятора, трейдер заработал 8 млн рублей.

Трейдер обвинения отвергал: сделки по разным счетам пересекались лишь изредка, при этом ЦБ рассматривал как инсайдерские только прибыльные сделки и не учитывал убыточные; в его иске указано, что информацию, которую он получал, нельзя считать инсайдом, а его самого, соответственно, — инсайдером: трейдер не знал и не мог знать, какое влияние на цены определенных бумаг окажут сделки в рамках автоследования; также из-за обвинений ЦБ Марламова отстранили от управления стратегиями автоследования — упущенную от этого выгоду трейдер оценивает в 12 млн рублей, указано в иске — если удастся оспорить в суде решение ЦБ, то Марламов намерен предъявить эту сумму регулятору, говорит Обыденнов.

Представитель ЦБ сообщил, что в соответствии с законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» регулятор передал материалы проверки в правоохранительные органы.