Международная межбанковская система SWIFT запускает сервис «SWIFT gpi» для корпораций, который позволит мультибанковским компаниям напрямую совершать платежи и отслеживать трансакции через свои платежные системы во всех банках-партнерах. Об этом говорится в сообщении SWIFT.

Корпорациям уже сейчас доступна возможность проверки статуса gpi-платежей индивидуально на портале каждого банка-партнера.

С помощью «SWIFT gpi» банки предоставляют пользователям контроль над всеми финансовыми потоками и прозрачность в отношении тарифов и обменных курсов. Также это избавляет корпорации от необходимости адаптировать свои системы для каждого отдельного банка, с которым они работают.