Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 млн долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Вложения России сократились с 12,1 млрд до 12,024 млрд долларов, из них 5,250 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 6,774 — на краткосрочные. Это минимум за 12 лет с мая 2007 года, когда речь шла о 11,8 млрд.

С апреля 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в мае оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,11 трлн долларов, за ним следует Япония с 1,01 трлн долларов.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.