RAEX собирает данные для очередного исследования рынка лизинга. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Как отмечают в RAEX, в рамках исследования составляются списки (рэнкинги) крупнейших российских лизинговых компаний, проводятся интервью с лидерами рынка лизинга и различных его сегментов. «Цель рэнкингов — независимое и объективное подтверждение рыночных позиций, укрепление и повышение деловой репутации участников, а также расширение круга клиентов. Подготовка рэнкингов основана на сведениях, предоставленных непосредственно участниками», — говорится в релизе.

Результаты исследования и рэнкинги по итогам первого полугодия 2019 года будут размещены на сайте RAEX и в журнале RAEX Rating Review, а также предоставлены в другие СМИ.

Для участия в исследовании и рэнкинге необходимо заполнить и прислать электронную анкету ; данные принимаются до 9 августа 2019 года по e-mail: anketa@raex-a.ru. В сообщении агентства также есть дополнительная контактная информация для возможных вопросов.

Ранее сбор информации от лизингодателей для исследования рынка лизинга по итогам полугодия запустило рейтинговое агентство «Эксперт РА» .



В октябре 2018 года было объявлено о разделении бизнесов рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации теперь отдельно друг от друга проводят исследования лизингового рынка и составляют рэнкинги.