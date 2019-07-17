Прибыль банковского сектора РФ за шесть месяцев текущего года составила 1,005 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — мае 2019 года» .

«В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 года прибыль в размере 1 118 миллиардов рублей показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01 июля 2019 года), убыток в размере 113 миллиардов рублей — 99 кредитных организаций (21%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в обзоре.

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