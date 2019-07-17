Правительство направило в Госдуму поправки в законопроект, предусматривающий увеличение выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет.

Поправки предлагают с 1 января 2020 года установить ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ. Такие выплаты, согласно сообщению правительства, будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте.



Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить критерий установления нуждаемости семей с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте Федерации. Госдума приняла этот документ в первом чтении 25 июня. Теперь также предлагается внести в этот законопроект соответствующие поправки о выплатах на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

В сообщении отмечается, что предлагаемое изменение направлено на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Напомним, в ходе «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос, с какой целью выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. «По поводу 50 рублей. Действительно, у нас действует поддержка до полутора лет, а от полутора до трех — эта категория как бы выпадала, семьи получали 50 рублей. Это не выплаты из бюджета. В 1994 году было принято решение, эти 50 рублей заставили платить работодателей, они и тогда мало что значили, а сейчас не значат ничего», — сказал он.

Путин заявил, что фактически уже принято решение о том, что семьям с детьми от полутора до трех лет также будет выплачиваться государственное пособие. По итогам «Прямой линии» поручил правительству до 1 октября 2019 года внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми.