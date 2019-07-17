Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА сообщают «Известия» .

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — указывают авторы документа, добавляя, что годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось бы 9—10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не более семи.

Как следует из обзора, в списке регионов, где срок выплаты по кредитным обязательствам превышает средний по стране показатель — 11 месяцев, то дольше всего расплачиваться по долгам приходится жителям Тывы. На погашение кредита им понадобится 124 зарплаты при средней сумме кредита в 251 тыс. рублей. Больше 20 зарплат на погашение долга необходимо жителям Калмыкии (32), Республики Алтай (26), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24), Курганской области (22), Еврейской автономной области (21). Чтобы расплатиться с банком, по 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

С 2014 года долговая нагрузка граждан России выросла в 1,5 раза. В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11—12 тыс. рублей, который в России принято называть «чертой бедности». Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше.

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%. На данный момент, говорится в обзоре, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства.

«В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет», — пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.