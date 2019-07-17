Минфин РФ выборочно либерализует валютный контроль, создавая стимулы для использования рубля во внешнеторговых расчетах, с прицелом на создание офшорного рынка российской валюты за пределами страны после 2020 года, сказал в интервью Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

Власти начали либерализацию валютного контроля с санкционных компаний, приняв закон в 2017 году о смягчении штрафов за нерепатриацию валютной выручки, при этом законодатели поручили ЦБ и правительству следить за тем, как экспортеры продают на локальном рынке валюту.

«Как сторонник либерализации валютного контроля, я убежден, что репатриация — это ритуальная пляска, по-другому не назовешь. Например, экспортер продал товар, получил деньги на свой счет в иностранном банке, зачислил туда и через 15 минут вывел обратно, то есть исполнил ритуальную пляску», — сказал Моисеев.

«Все показал ФНС, ФТС и ЦБ, они от него отстали. В это же время экспортер понес инфраструктурные издержки и обратно увел из страны деньги. Поэтому я ответственно заявляю, что никакого влияния отмена требования по репатриации валютной выручки на платежный баланс РФ не оказывает», — добавил он.

С момента принятия закона о поблажках для санкционных компаний при репатриации выручки, Минфин и ЦБ никакого негативного влияния на рынок и курс рубля не обнаружили. Но, как оказалось, крупнейший экспортер — нефтяной монополист «Роснефть» — пока своим правом не пользовалась, потому что она не включена в утвержденный властями перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.

«В перечне правительства, в который включаются компании, пользующиеся правом не возвращать валютную выручку в страну, нет крупнейшего экспортера», — сказал Моисеев. «По состоянию на сегодняшний день Роснефть в этом перечне не находится. В нем есть уже компании, крупные экспортеры, но в масштабах платежного баланса они незначимы», — добавил Моисеев.

По его словам,«Роснефть» подала заявку на включение в перечень, и она рассматривается. Компания удовлетворяет требованиям законодательства, и ее заявка может быть скоро удовлетворена.

Чиновники намерены постепенно отменять репатриацию валютной выручки для остальных компаний, но только для тех случаев, когда в расчетах используется рубль. «Никто никого не собирается сгонять в светлое будущее плетью, говорить — вот рубль, и все. Просто агрессивная политика использования доллара США как инструмента санкций заставляет страны экспериментировать и искать альтернативы», — сказал замминистра.

Предсказать будущие действия властей США в отношении возможных санкций никто из российских чиновников не может, поэтому подготовились к самому худшему. «Мы естественно должны быть готовы, у нас есть тысяча разных сценариев — Б, С, Д для разных случаев, но общее решение о том, чтобы финансовая инфраструктура была как можно менее зависима от решений третьих стран, оно было принято еще в 2014 году. Последовательно этот план реализуется — НСПК и система финансовых сообщений, перевод расчетов в рубли», — сказал Моисеев.

Власти не будут принимать специальных решений или директив для госкомпаний об обязательном использовании национальных валют в расчетах. «У наших банков есть несколько десятков счетов лоро-ностро, они должны быть свободны в использовании любой валюты, которую они хотят, в том числе, и доллара США. То есть, никаких разговоров о запрете расчетов в долларах нет», — сказал Моисеев.

Выбор валюты будет диктоваться коммерческими интересами. «Мотивация будет в следующем — либерализация мер валютного контроля, ускоренное прохождение для рублёвых расчетов. Мы считаем, это будет для компаний большим стимулом», — сказал Моисеев.

В этом году может быть принят закон о полной отмене репатриации экспортной выручки в рублях для несырьевых компаний с 1 января 2020 года, для сырьевых — о поэтапной отмене: с 1 января 2020 года — 10%, далее постепенно доля растет и составит 100% к 2024 году. «Но это касается только выручки в рублях. По долларам и другим валютам требование репатриации валютной выручки остается. Это будет важный стимул для перевода внешней торговли в рубли», — считает Моисеев. Центробанк поддерживает законопроект, добавил он.

Поблажки в процедурах валютного контроля будут стимулировать российские компании переводить иностранную валюту в рубли за пределами России, это заставит иностранные банки покупать российскую валюту и хеджироваться от изменений ее курса.

«Что касается доли рублевых расчетов, она увеличится значительно. Объясню почему. Не потому, что все вдруг станут торговать с нами нефтью за рубли, а просто потому, что это создаст спрос на посреднические банковские услуги для того, чтобы на счет резидента в банке-нерезиденте зачислялись рубли», — сказал Моисеев.

Центробанк позитивно оценивает перспективы создания офшорного рынка рубля, поскольку лозунг о том, что рубль должен стать резервной валютой, никто не отменял, добавил он.