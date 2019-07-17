Задолженность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед Банком России может быть пролонгирована. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Никто не говорит, что в 2022 году весь долг АСВ нужно погасить. Однако мы, как и раньше, считаем, что уровень взносов, которые агентство получает от банков, должен позволять АСВ гасить долг перед Минфином и ЦБ. Чтобы было видно, что есть тренд на возврат долга — пусть это будет по 5—10% в год, но важно, чтобы это все-таки было. Хотя мы допускаем, что этот долг может быть пролонгирован», — сказал он.

Замминистра финансов также напомнил, что сейчас идет дискуссия по расширению системы страхования вкладов на депозиты юрлиц. «Международная практика, конечно, говорит о том, что нужно страховать средства юрлиц. Но большие компании в силах самостоятельно определить риски, поэтому мы страхуем только депозиты населения и малого бизнеса», — отметил он.

Моисеев добавил, что все банки, кроме крупнейших государственных кредитных организаций, поддерживают расширение системы страхования, однако платить за это придется самим банкам и любые расходы на систему страхования вкладов сразу скажутся на стоимости кредитов, при том, что существует запрос на снижение ставок.

Для поддержания финансовой устойчивости Фонда обязательного страхования вкладов с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении АСВ кредита без обеспечения на срок до пяти лет. Размер кредитной линии составил 1,03 трлн рублей.

В июле АСВ сообщило, что агентство за 1,5 года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита. Согласно отчетности АСВ, задолженность перед ЦБ по кредитной линии составляла на конец I квартала 2019 года 761 млрд рублей.

АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ к 2022—2023 годам.