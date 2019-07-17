«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Петербургскому Социальному Коммерческому Банку (ПСКБ) на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой конкурентных позиций, сильной позицией по капиталу и прибыльности, адекватной оценкой качества активов и ликвидной позиции, а также удовлетворительной оценкой качества управления», — поясняется в релизе.

Как уточняет агентство, ПСКБ — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании физлиц и юрлиц, казначейских операциях, а также краткосрочном кредитовании субъектов МСБ на пополнение оборотных средств.

Слабая оценка конкурентных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при ограниченном кредитном бизнесе и концентрации активов на краткосрочных инструментах с пониженной маржинальностью. Сеть присутствия банка в рамках ключевых регионов с учетом устройств платежной инфраструктуры рассматривается как адекватная. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, является низкой (менее 1% по итогам 2018 года, согласно данным отчетности по МСФО).

Сильная позиция по капиталу и прибыльности обусловлена высокими уровнями достаточности собственного капитала и рентабельности, что позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты. Также агентство отмечает высокое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (около 200% за I квартал 2019 года). При этом значительная доля комиссионных доходов от расчетного бизнеса в структуре финансового результата позволяет банку компенсировать низкий уровень чистой процентной маржи, а также с запасом покрывать расходы на повышение уровня диджитализации бизнеса.

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, считают аналитики, однако отмечают отсутствие значимого потенциала диверсификации деятельности, в результате чего агентство не ожидает существенного усиления бизнес-профиля банка в среднесрочной перспективе.

«Действующая стратегия банка на период с 2019 по 2022 годы направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков», — указывают эксперты.

Кроме того, агентство обращает внимание на подверженность банка рискам деловой репутации, регулятивным и операционным рискам, связанным со спецификой деятельности, которая предполагает высокие обороты как по клиентским счетам, так и по операциям с наличностью.