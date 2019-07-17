Последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля, который развернется в обратную сторону, сообщил «Российской газете» эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Это произойдет после заседания по монетарной политике ЦБ 26 июля.

Так, в среду, 24 июля, в США выйдут важные цифры по внешнеторговому балансу США, которые могут стать еще одной точкой построения графика зависимости величины избыточного укрепления доллара от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа, пояснил эксперт.

В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за II квартал, которые будут восприниматься в таком же ключе. «На наш взгляд, зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции «американца». Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рублей за доллар», — сообщил Рожанковский.

Однако после заседания по монетарной политике Центробанка инвесторов может постичь разочарование.

«В базовом сценарии, предусматривающем коррекцию «зеленого» вплоть до 95 по индексу доллара DXY до конца июля, даже очень энергичные покупки ЦБ не смогут сломать «бычий» тренд в отечественной валюте. Хотя, конечно, же окажут сдерживающее влияние на темпы ее укрепления на пути к психологически значимой отметке 60 рублей за доллар», — прокомментировал эксперт.