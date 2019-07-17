Компания «Диасофт», один из крупнейших разработчиков IT-решений для автоматизации финансовых институтов, представила экспертный взгляд на вопросы импортозамещения в госсекторе в условиях цифровой трансформации на международном форуме «Армия-2019».
«Диасофт» более 10-ти лет инвестирует значительные ресурсы в создание и развитие цифровой платформы, в продвижение идей и технологий цифровой трансформации. За последние 5 лет компания разработала и апробировала три подхода к импортозамещению в новых реалиях.
Быстро разрабатывать прикладные программные продукты компания предлагает с помощью Diasoft Framework – платформы класса «конструктор бизнес-приложений». Десятки российских и несколько зарубежных производителей программных продуктов разрабатывают свои IT-решения на базе Diasoft Framework. Эти решения используются при автоматизации работы органов государственных власти, банковской деятельности, страхования, торговли, медицины и в других областях.
Для автоматизированного перевода логики программных продуктов, реализованных на зарубежном стеке технологий, на российский, «Диасофт» предлагает использовать технологию Diasoft Legacy Renovation. При этом интерфейс программного приложения остается неизменным, что позволяет не переобучать персонал.
Продукт Diasoft Database Adapter, в свою очередь, позволит адаптировать приложения, созданные на базе СУБД Oracle и/или MS SQL, к СУБД PostgreSQL без изменения их исходного кода.
Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт»: «Наша компания широко известна как разработчик IT-решений для финансовых институтов. Но в условиях импортозамещения мы готовы принимать активное участие в цифровизации всех отраслей экономики – наши решения могут быть развернуты на российском импортонезависимом программно-аппаратном стеке в любой организации. В частности, на форуме «Армия-2019» мы убедились в ценности нашего опыта и экспертизы для предприятий ОПК».
Отметим, что решения компании «Диасофт» признаны международными исследовательскими и консалтинговыми компаниями Gartner и IDC, международной некоммерческой ассоциацией банков и поставщиков IТ-решений Banking Industry Architecture Network (BIAN). В 2016 решения «Диасофт» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Источник: Компания «Диасофт»
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