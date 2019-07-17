«Диасофт» более 10-ти лет инвестирует значительные ресурсы в создание и развитие цифровой платформы, в продвижение идей и технологий цифровой трансформации. За последние 5 лет компания разработала и апробировала три подхода к импортозамещению в новых реалиях.

Быстро разрабатывать прикладные программные продукты компания предлагает с помощью Diasoft Framework – платформы класса «конструктор бизнес-приложений». Десятки российских и несколько зарубежных производителей программных продуктов разрабатывают свои IT-решения на базе Diasoft Framework. Эти решения используются при автоматизации работы органов государственных власти, банковской деятельности, страхования, торговли, медицины и в других областях.

Для автоматизированного перевода логики программных продуктов, реализованных на зарубежном стеке технологий, на российский, «Диасофт» предлагает использовать технологию Diasoft Legacy Renovation . При этом интерфейс программного приложения остается неизменным, что позволяет не переобучать персонал.

Продукт Diasoft Database Adapter , в свою очередь, позволит адаптировать приложения, созданные на базе СУБД Oracle и/или MS SQL, к СУБД PostgreSQL без изменения их исходного кода.

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт»: «Наша компания широко известна как разработчик IT-решений для финансовых институтов. Но в условиях импортозамещения мы готовы принимать активное участие в цифровизации всех отраслей экономики – наши решения могут быть развернуты на российском импортонезависимом программно-аппаратном стеке в любой организации. В частности, на форуме «Армия-2019» мы убедились в ценности нашего опыта и экспертизы для предприятий ОПК».

Отметим, что решения компании «Диасофт» признаны международными исследовательскими и консалтинговыми компаниями Gartner и IDC, международной некоммерческой ассоциацией банков и поставщиков IТ-решений Banking Industry Architecture Network (BIAN). В 2016 решения «Диасофт» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Источник: Компания «Диасофт»