Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования — годовой прирост превышает 20%. Ситуация вызвана совокупностью факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни. 25% клиентов банка берут кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни», — сказал Мехтиев.

По его мнению, благодаря действиям ЦБ по охлаждению потребительского кредитования многие наиболее чувствительные показатели, например долговая нагрузка, как минимум не покажут роста.

Мехтиев отметил, что традиционно наиболее существенный рост был зафиксирован в сегменте необеспеченного потребительского кредитования в первую очередь за счет доступных для населения кредитов наличными и кредитных карт. В среднем на одного банковского заемщика, по его данным, приходится 1,5—2 кредита, притом что при наличии трех и более кредитов возрастает риск просрочки платежей.