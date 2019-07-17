Россияне в мае снизили активность на внутреннем рынке наличной иностранной валюты, причем эта тенденция коснулась как спроса на наличную валюту, так и ее предложения. На это указывает ЦБ в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2019 года» , уточняя, что чистый спрос на наличную валюту уменьшился по сравнению с апрелем почти на 40%.

Совокупный спрос физлиц на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в мае по сравнению с апрелем текущего года на 26% до 3,6 млрд долларов в эквиваленте, в том числе спрос на доллары США снизился на 20%, на европейскую валюту — на 35%, составив 2,3 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках уменьшился по сравнению с апрелем на 20% до 1,9 млрд долларов. С валютных счетов в банках физлица сняли в мае 1,7 млрд долларов (минус 32% к апрелю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) снизилось в мае по сравнению с апрелем на 22% и составило 2,8 млрд долларов. Предложение долларов уменьшилось на 23%, евро — на 18%, до 1,9 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно.

В отчетном месяце россияне продали банкам наличную валюту на 1,1 млрд долларов (минус 8% в месячном выражении) и зачислили на валютные счета 1,7 млрд (минус 29%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в мае почти на 40% по сравнению с апрелем и составил 0,7 млрд долларов. «Сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%», — отмечают в ЦБ.