Портфель микрозаймов по итогам в I квартала 2019 увеличился на 45%, до 173,6 млрд рублей. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (93,8 млрд рублей), отмечается в информационно-аналитическом материале регулятора «Тенденции микрофинансового рынка».



Главным событиемна рынке микрокредитования, указывает ЦБ, стало вступление в силу закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика.

В частности, c 28 января дневная процентная ставка по займу не может превышать 1,5%, а предельная величина платы за пользование займом (процентов, неустойки, дополнительных услуг и так далее) — двух с половиной размеров предоставленного займа.

«В I квартале продолжился постепенный рост концентрации и дигитализации рынка. На фоне общего сокращения обособленных подразделений МФО наблюдался рост онлайн-выдач. Активное развитие онлайн-сегмента позволило при снижении количества офисов обеспечить доступность микрозаймов для потребителей», — отмечается в материале регулятора.

В течение 2018 года доля просроченной задолженности (NPL 90+) не превысила пикового значения 2017 года и немного снизилась к концу I квартала 2019 года (до 25%). Наметилась тенденция изменения модели работы с просроченной задолженностью — в связи с постепенным «укрупнением» рынка большее число компаний начинает самостоятельно работать с просрочкой.

Опытные компании, давно работающие на рынке и обеспечивающие основные объемы выдач, постепенно уходят из сегмента PDL или диверсифицируют бизнес-модели, делая PDL одним из нескольких направлений своей деятельности. При этом наиболее крупные игроки в сегменте PDL рассчитывают на привлечение клиентов тех МФО, которые не справятся с регулятивной нагрузкой.

«В полной мере последствия ограничений деятельности МФО, направленных на ограничение долговой нагрузки заемщиков, по итогам I квартала не проявились, поскольку часть совокупного портфеля в указанный период состояла из займов, выданных с учетом ранее действовавших ограничений и правил работы. Тем не менее снижение процентных ставок в сегменте PDL уже начало оказывать влияние на величину собираемых процентных доходов — несмотря на увеличение объема выдач, объем выручки в сегменте PDL остался на уровне предыдущего квартала. Чистая прибыль МФО PDL сократилась на 42% в сравнении с предыдущим кварталом, тогда как чистая прибыль в целом по рынку возросла на 65% на фоне роста сегмента Installments и смешанного сегмента, — резюмирует ЦБ.