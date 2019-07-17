Активы Банка на 1 июля 2019 года достигли уровня 205 млрд рублей. Собственный капитал составляет 34 млрд рублей.

Банк сформировал кредитный портфель в размере 144 млрд рублей. При этом портфель корпоративных кредитов составляет 113 млрд рублей, портфель розничных кредитов — 31 млрд рублей.

Средства клиентов на 1 июля 2019 года превысили 130 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за 6 месяцев составили 1,4 млрд рублей, что на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

На 1 июля 2019 года норматив достаточности собственного капитала Банка (Н1.0) составил 15,3% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 10,6% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 10,6% при минимальном нормативном значении 6%.

Нормативы ликвидности Банка соблюдаются с достаточным запасом и на 1 июля 2019 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 48% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3 — 59% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 86% при максимальном значении 120%.

Операционный доход до вычета резервов составил 7,5 млрд рублей, что на 82% выше результата первого полугодия 2018 года.