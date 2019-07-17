Банк «Открытие» с 1 августа меняет лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов . Об этом финучреждение уведомило в среду, 17 июля.

«Теперь с наших карт можно будет ежемесячно снимать до 1 млн рублей, а с премиального пластика — до 3 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 200 тыс. рублей и 1,2 млн рублей соответственно», — указано в релизе.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: по премиальным картам — 17 тыс. долларов, либо 15 тыс. евро ежедневно и 45 тыс. долларов, либо 40 тыс. евро ежемесячно, по остальным дебетовым картам — 3 тыс. долларов, либо 2,5 тыс. евро в день и 15 тыс. долларов, либо 13 тыс. евро в месяц.



Комиссии за снятие наличных не изменятся.