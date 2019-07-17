Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться пересмотра судебного решения, вынесенного по его иску к бывшим руководителям банка «Универсалтраст», свидетельствует сообщение на сайте АСВ.

В декабре 2016 года агентство подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц КБ «Универсалтраст» Игоря Петрова, Андрея Огиренко, Александра Томбака, Виктора Чапчи и Анатолия Яковенко к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в общем размере 145,371 млн рублей. Уточним, что, в частности, Игорь Петров занимал пост предправления банка.

Определением столичного арбитража от 29 декабря 2018 года требования агентства удовлетворены частично: с Игоря Петрова взысканы в пользу банка убытки в размере 54,475 млн рублей. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2019 года судебный акт суда первой инстанции был оставлен без изменения, апелляционная жалоба АСВ — без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 15 июля, кассационные жалобы агентства и конкурсного кредитора — СРО «АС «Строй-Альянс» оставлены без удовлетворения, указано в сегодняшнем релизе АСВ.



«Универсалтраст» лишился лицензии 13 апреля 2012 года. Банк был признан банкротом 19 декабря 2013-го. В августе 2014-го изначально назначенный конкурсным управляющим Петр Райзман был отстранен от исполнения обязанностей, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.