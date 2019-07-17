Вице-премьер РФ Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт. Образец документа он продемонстрировал журналистам.



Вице-премьер уточнил, что на пластиковую карточку будет нанесена основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и срок действия документа.

Сам пластик будет действовать в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, а также водительские права, СНИЛС, ИНН. «Все они будут содержаться здесь, и все их можно будет перезаписывать уполномоченными органами, когда они [данные] изменятся», — уточнил вице-премьер.

Ранее он сообщил, что выдача бумажных паспортов в России будет прекращена в 2022 году.