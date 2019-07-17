Банки в ближайшее время направят предложения по доработке законодательства в части противодействия кибермошенникам. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков после заседания комитета по информационной безопасности, проходившего на базе АБР.

«Мы через месяц-полтора проведем расширенную встречу уже с большим количеством участников, а до этого мы соберем предложения от банков, что и где нужно доработать в рамках законодательства, в каких законах можно прописать механизмы для того, чтобы до конца решить вопрос, когда деньги уже попали на счет мошенников, чтобы иметь возможность заблокировать эту сумму и потом на правовых основаниях вернуть назад владельцу», — сказал он.

Как отметил вице-президент АБР, сейчас в банках работают антифрод-системы по отслеживаю нетипичных операций, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник. Но в тех случаях, когда в результате мошеннических действий деньги все же были переведены в другой банк на счет злоумышленника, существующий закон не дает юридических оснований банкам заблокировать необходимую сумму на счету мошенника и правовыми способами вернуть ее потерпевшему. Войлуков подчеркнул, что пока что клиент банка может только написать заявление в полицию и получить соответствующие судебное решение на блокировку средств, но данный сценарий может занять слишком много времени.

Также Войлуков сообщил, что в рамках заседания комитета одним из участников заседания было озвучено предложение по объединению банками собственных биометрических баз.

«Было сказано, что проблема Единой биометрической системы в том, что в ней крайне скудная наполняемость. Поэтому ее коммерческое использование пока проблематично. В то же время у банков есть наработанные свои базы в рамках своих решений. Если договориться объединить те данные, которые хранятся у банков, и использовать это все в Единой биометрической системе хотя бы на первом этапе <…>, то это позволило было значительно наполнить базу идентификации клиентов и уже было бы кому предлагать сервис», — сказал он.

Однако, по словам Войлукова, для реализации подобный инициативы нужно в первую очередь решить технические вопросы, потому что биометрия собирается банками по разным стандартам и их данные нужно приводить к единому формату. Помимо этого, также необходимо получить согласие не только банков на предоставление подобной информации, но и «Ростелекома» как оператора Единой биометрической системы на загрузку биометрии в тех форматах, в которых она хранится в кредитных организациях.