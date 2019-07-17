Tele2 запускает сервис «Делитесь гигабайтами», который позволяет бесплатно делиться интернет-трафиком с абонентами других регионов. Теперь клиенты Tele2 могут передавать гигабайты абонентам не только домашнего региона, но и всей России легко и бесплатно, сообщает пресс-служба оператора.



«Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Поделиться можно как основным пакетом Интернета, так и гигабайтами, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При необходимости срок действия полученных гигабайтов легко продлить до 30 дней», — говорится в сообщении оператора.

Гигабайтами удобно делиться через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие.

Вместе с гигабайтами можно отправить креативную digital-открытку — она придет получателю в мессенджер. Также передача трафика доступна через личный кабинет на сайте и с помощью USSD-команды.



