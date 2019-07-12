ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций серии С-1 объемом до 1 трлн рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная. Структурные облигации будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, сообщает РБК.



Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, ранее регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.



Старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай говорит, что 1 трлн рублей — «огромная сумма даже для классических бумаг». Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.

Законодательно статус структурных облигаций в России был уточнен осенью 2018 года. Согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих их владельцам возврата полной номинальной стоимости, не допускался. Однако компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные SPV.

«Существование структурных нот в России во многих случаях связано со специфическими сделками. По факту зачастую в России упаковка активов, например акций, в структурные ноты использовалась для того, чтобы обойти ограничение доли вложения в акции у таких инвесторов, как НПФы. Оценить риски по такому инструменту — непростая задача даже для квалифицированного инвестора», — отметил Порывай.

Еще одной отличительной особенностью структурных бумаг является привязка дохода по ним к каким-либо заранее оговоренным условиям. Например, что цена на базовый актив, в качестве которого могут выступать акции российских «голубых фишек», будет находиться в определенном диапазоне.

До настоящего времени никто из эмитентов пока не выпускал структурных бондов по новым правилам.