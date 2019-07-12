Проект исполнен компанией «Интеллектуальная безопасность».
В СДМ-Банке закончена автоматизация процессами управления инцидентами информационной безопасности, говорится в сообщении кредитной организации.
Проект исполнен резидентом «Сколково» компанией «Интеллектуальная безопасность».
Таким образом, реализована база активов банка и процесс управления этими активами, расширены границы системы мониторинга банка, подключены источники событий кибербезопасности, реализованы правила выявления инцидентов информационной безопасности.
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