Власти Соединенных Штатов выражают "очень серьезную обеспокоенность" в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. Об этом заявил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Министерство финансов выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма, — подчеркнул руководитель ведомства. — Это действительно проблема национальной безопасности. Мы не позволим поставщикам цифровых услуг укрываться в тени».

По словам Мнучина, американские власти «будут требовать от организаций, которые совершают операции с Bitcoin, Libra или любой другой криптовалютой, придерживаться самых высоких стандартов».

Говоря о криптовалюте Facebook, Мнучин отметил: «На данный момент [она] меня не устраивает <...> Им [Facebook] и другим [компаниям] предстоит проделать много работы, прежде чем они [криптовалюты] будут нас устраивать».

Министр подчеркнул, что власти предупредили Facebook о необходимости принятия тех же мер защиты от такой преступной деятельности, как отмывание денег, какие принимают традиционные финансовые институты.