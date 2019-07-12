Россия уже сделала первый шаг к тому, чтобы войти в пятерку стран, имеющих самые большие экономики, рассказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Московский комсомолец» . По итогам прошлого года Россия уже находится на шестом месте, сообщил он.

«У нас есть конкретные целевые показатели. К 2024 году мы должны выйти на темпы роста не ниже среднемировых. По оценкам Всемирного банка, сейчас это 3,3% в год. Именно таких темпов роста мы ожидаем. По второй части вашего вопроса: наша задача — войти в пятерку ведущих экономик мира. По итогам прошлого года мы уже находимся на шестом месте в рейтинге стран, имеющих самые большие экономики. Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3%. Германия за этот период выросла приблизительно на 1%. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира», — заявил Антон Силуанов.