Росстат всегда был и остается независимым ведомством, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Московский комсомолец» . При этом неважно, подчинен он правительству, как это было раньше, или Министерству экономического развития, как сейчас, добавил министр финансов.

«Росстат — не госорган для манипулирования. Для того чтобы принимать выверенные управленческие решения, нужна объективная статистика. Если статистика будет искаженной, то неверными будут и решения. Росстат всегда был и остается независимым ведомством. И неважно, подчинен ли он напрямую правительству, как это было раньше, или Министерству экономического развития, как сейчас. Что на самом деле важно — так это база, методики, которые применяются в Росстате. С недавних пор все акты гражданского состояния в России регистрируются налоговой службой в электронном виде. Конечно, сразу же поменялась и статистика — данные стали более точными. Для статистики важны информационные ресурсы, которые основываются на современных технологиях, на больших массивах данных. Именно такого современного подхода мы и хотим добиться от работы Росстата», — рассказал Антон Силуанов.