Несмотря на наращивание инвестиций в кибербезопасность, 70% компаний-респондентов в России считают, что решения, которые они применяют, уже устарели, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Так, в России 75% респондентов планируют увеличить расходы на обнаружение и идентификацию атак (во всем регионе — 54%), а 37% опрошенных отмечают, что за прошлый год их компания уже приобрела новые инструменты для борьбы с потенциальными угрозами. При этом почти все крупные российские компании (96%) планируют внедрить новые решения в сфере информационной безопасности (ИБ) в течение ближайших трех лет, а 70% респондентов в России считают, что решения, которые их организация применяет для защиты систем, устарели, и только четверть (26,6%) опрошенных полностью уверены в их надежности.

По мнению экспертов, рост инвестиций в ИБ-решения есть в крупных компаниях, где цена любого инцидента значительна, в то время как малый и средний бизнес чаще выбирают максимально простое и дешевое средство для защиты. Кроме того, законодательные ограничения запрещают использовать несертифицированные средства защиты информации, но поскольку сертификация — долгий процесс, далеко не всем удается применять актуальную версию защитного софта. За актуальностью средств защиты следят сами производители, которые регулярно выпускают обновления, но они могут не уследить за уязвимостями, оставляя непреднамеренно лазейки злоумышленникам. Также обычной компании даже при наличии новейших инструментов защиты крайне трудно противодействовать современным киберугрозам из-за острой нехватки квалифицированного персонала, учитывая, что квалификация злоумышленников растет быстрее, констатируют эксперты.