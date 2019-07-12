Проект решения утвержден ФСБ и отвечает всем требованиям по информационной безопасности при обработке биометрических данных.

Для работы с биометрическими данными клиентов банкам необходимо комплексное решение. С одной стороны, оно должно содержать прикладное ПО для работы с учетной записью клиента в ЕСИА, снятия биометрии и отправки данных в ЕСИА/ЕБС (модули RS-Connect: «Обмен с ЕСИА», «Обмен с ЕБС» и «АРМ оператора ЦО»), с другой стороны, в нем должно быть решение, обеспечивающее выполнение требований по информационной безопасности при регистрации биометрических данных в ЕБС. Это программно-аппаратный комплекс для реализации криптографических функций, предоставляющий средства криптографической защиты класса КВ2, который проходит тематические исследования в ФСБ.

С целью обеспечения банков необходимыми средствами автоматизации для регистрации биометрических данных граждан в ЕБС R-Style Softlab сотрудничает с компанией Ростелеком, которая является оператором Единой биометрической системы и разработчиком типового решения по информационной безопасности (ТРИБ) для работы с биометрией. ТРИБ включает в себя ПАК HSM, TLS-шлюз, межсетевые экраны и пр. Проект этого решения еще в феврале прошел согласование в ФСБ, и сейчас проводятся тематические исследования для получения лицензированной в ФСБ лабораторией заключения о полном соответствии требованиям регулятора к обеспечению информационной безопасности при обработке биометрических данных.

«Для подписания биометрических образцов модули RS-Connect будут взаимодействовать с типовым решением по информационной безопасности (ТРИБ) Ростелекома, — сообщил Ринат Каримов, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank. — Для этого мы получили от Ростелекома описание API (Application Programming Interface) и выполнили интеграцию систем. Благодаря этому приобретая комплексное решение по биометрии, включающее RS-Connect и ТРИБ, банки выполняют требования законодательства в части регистрации биометрии с учетом требований по информационной безопасности».

Для справки:

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab