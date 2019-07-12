Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на шесть месяцев срок реализации имущества обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева, говорится в определении суда.



Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым.

Верховный суд (ВС) РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов. Банкир обжаловал в ВС определение арбитражного суда, оставленного без изменения апелляционной инстанцией, о введении процедуры банкротства по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.

Генпрокуратура РФ 11 апреля 2016 года направила в Швейцарию запрос об экстрадиции банкира, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.

Также арбитраж Петербурга 11 июня 2016 года ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного экс-совладельца Балтийского Банка Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» российского девелопера ЗАО «Петербургское агентство недвижимости». Финансовым управляющим должника назначен Олег Елисоветский.