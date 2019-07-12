Банк России установил официальные курсы валют на 17 июля.

Курс доллара понизился на 1,51 копейки, составив 62,8129 рубля (62,828 рубля на 16 июля). Курс евро снизился на 18,03 копейки до 70,6771 рубля (с 70,8574 рубля на 16 июля).

На Московской бирже на 12:31 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро потерял 3 копейки, валюты стоят 62,75 и 70,52 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,64—62,89 рубля за доллар и 70,49—70,86 рубля за евро.