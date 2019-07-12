На очередном собрании кредиторов банка «Югра» определен персональный состав комитета кредиторов. Об этом во вторник сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, которое ведет процедуру конкурсного производства в банке.

Собрание было назначено на 15 июля. Зарегистрированного количества кредиторов было недостаточно для его признания правомочным (42,19% голосов кредиторов из реестра при необходимых 50%), поэтому было сразу проведено повторное собрание, для признания которого правомочным необходимо 30% (при условии надлежащего уведомления кредиторов о его проведении).

В комитет кредиторов «Югры» вошли пять человек: Щеголев И. Н., Ермаков Ю. Ю., Медведев П. А., Николаев Н. Н., Шевченко Н. Н.

На предыдущем собрании кредиторов 10 июня избрать состав комитета кредиторов не удалось . Агентство тогда уточняло, что «представитель кредиторов Николаев Н. Н., консолидировавший доверенности от более чем 1 тыс. кредиторов на сумму около 4 млрд рублей и обладавший на собрании более чем 49% голосов участников собрания, в голосовании по вопросу избрания персонального состава комитета кредиторов банка участия не принял по неизвестным агентству причинам».

Полные имена членов комитета кредиторов «Югры» АСВ не приводит, но уточним, что имя Николай Николаев носит лидер общественной организации «Союз вкладчиков России». Она была зарегистрирована в 2017 году и декларирует своей целью защиту интересов не только вкладчиков-«превышенцев» банка «Югра», но и других граждан, пострадавших при банкротстве и отзыве лицензий у банков. В сообщении на сайте СРОО «Союз вкладчиков», опубликованном в начале апреля этого года, говорилось о начале работы «независимого комитета кредиторов» банка «Югра» в составе Михаила Долматова, Олега Шипилова и Николая Николаева.

На собрании кредиторов 15 июля были также утверждены предложения конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях проведения электронных торгов имуществом банка в форме аукциона и посредством публичного предложения. Определена периодичность (не реже раза в квартал) и форма представления отчетов о ходе конкурсного производства.

Перед этим несколько собраний кредиторов «Югры» были признаны несостоявшимися, в том числе созванное на 18 апреля этого года — из-за вопросов относительно действительности доверенностей у отдельных представителей кредиторов. По данным АСВ, ему жаловались на возможность фальсификации доверенностей , а также на «выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств». АСВ тогда приняло решение провести дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания.

Ранее сообщалось, что долги банка «Югра» перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей , в том числе перед «превышенцами» (вкладчиками, у которых суммы вкладов превышают страховой «потолок» в 1,4 млн рублей) — в 16,7 млрд .

В мае стало известно, что компания «Комплексные инвестиции» приняла решение погасить все обязательства «Югры» перед вкладчиками , чьи средства в банке превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей, на общую сумму 16 млрд рублей. В начале июня газета «Коммерсант» со ссылкой на бывших клиентов «Югры» написала, что компания «Комплексные инвестиции» уже начала выплаты вкладчикам банка сверх застрахованных сумм, однако пока это коснулось лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями. Глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что схема выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятна с точки зрения рисков.

Между тем АСВ чуть позже в июне сообщало о направлении на расчеты с кредиторами первой очереди банка «Югра» порядка 566 млн рублей (3,57% суммы установленных требований).

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом . Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017-го. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации , которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.



В апреле этого года стало известно о задержании бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина в рамках дела о хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей. Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест .