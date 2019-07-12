Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания. Это следует из поправок к закону «О национальной платежной системе», которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

«В случае использования платежных карт в целях обеспечения физическим лицам возможности получения за счет средств бюджетов … РФ в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной поддержки и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам — физическим лицам в указанных целях только национальные платежные инструменты», — сказано в документе.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку, одного из авторов проекта Анатолия Аксакова, речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан. «Я думаю, это могут быть льготы на проезд, льготы на продукты — льготы для социально незащищенных слоев населения», — пояснил Аксаков.