Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым на передачу долгов по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства коллекторам вводится прямой запрет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«В соответствии с документом предлагается «установить запрет на уступку права (требования) по возврату просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за исключением случаев уступки права (требования) вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, созданным ТСЖ либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что уступка права по взысканию просрочки граждан по ЖКХ станет возможна только профессиональных участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.