Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ о последствиях досрочного прекращения договора страхования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты .

Так, законопроект позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.

«Сейчас в законодательстве нет единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков, этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании. Нередки, к сожалению, случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками мы устраняем данный правовой пробел», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект «О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса РФ о последствиях досрочного прекращения договора страхования» был инициирован правительством РФ.