Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий исключение операции по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, осуществление которых производится только на основании выдаваемой Банком России лицензии. Закон инициирован правительством.

В гражданский оборот введен институт независимой гарантии, которая может выдаваться банками и другими кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии. При этом требование о лицензировании деятельности по выдаче независимой гарантии не установлено. Таким образом, имеет место правовая коллизия, отмечается в пояснительной записке к документу.

Для ее устранения принятый закон исключает банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в число сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация «ВЭБ.РФ».

Поправками ко второму чтению документа «ВЭБ.РФ» наделен правом осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа госкорпорации и юрлиц, являющихся хозяйственными обществами и подконтрольными лицами организаций «ВЭБ.РФ». Исключение составят кредитные финансовые организации «ВЭБ.РФ» и соответствующие подконтрольные ей юрлица.

Одновременно Госдума приняла в третьем чтении сопутствующий закон, приводящий перечень операций, осуществляемых банками и «ВЭБ.РФ» и не облагаемых НДС, в соответствие с действующим законодательством — из него исключены операции по исполнению банковских гарантий, выдаче поручительств за третьих лиц, оказанию услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы «клиент-банк», получению от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий, уплаченных банком по договорам страхования.