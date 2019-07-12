Вчера рынки демонстрировали противоречивые тренды на фоне неопределенности. Вчера рынки продемонстрировали неоднозначную динамику, так как инвесторы интерпретировали экономические индикаторы с учетом смягчения монетарной политики ЦБ. Российские акции двигались разнонаправленно – индекс РТС опустился на 0,1% до 1 386 пунктов, тогда как индекс ММВБ ослаб на 0,8% до 2 756 пунктов; лидерами рынка были акции внутрироссийских компаний и бумаги некоторых игроков горно-металлургического сектора. Курс рубля укрепился на 0,5% до 62,67 руб. за долл., следуя за динамикой валют на других развивающихся рынках на фоне небольшого ослабления доллара. Цены на нефть немного снизились (Brent -0,4% до 66,48 руб. за барр.) и закрылись небольшим понижением, так как добыча в США вернулась к нормальному уровню после ослабления урагана Барри. Европейские рынки большую часть дня шли вниз, однако к закрытию немного выросли (StoxxEuro600 +0,2%).

Российский рынок акций, скорее всего, откроется в боковом тренде и будет двигаться в рамках узкого диапазона на протяжении дня: Российский рынок акций сегодня, судя по всему, сохранится в рамках диапазона ниже 1 400 пунктов по индексу РТС на фоне глобальной неопределенности и отсутствия внутрироссийских драйверов роста. Сегодня в центре внимания инвесторов будет статистика по розничным продажам в США, которая поможет оценить состояние американской экономики и перспективы понижения ставки ФРС. Внимание инвесторов также будет направлено на отчетность за 2К19, сегодня отчитываются JPMorgan, Bank of America Corp. и Goldman Sachs. Citigroup вчера представила неоднозначные квартальные результаты, банк продемонстрировал снижение чистой процентной маржи. Дональд Трамп ожидает, что замедление роста в Китае окажет давление на Пекин в торговом споре. В России объемы торгов будут небольшими, акции нефтегазовых компаний по-прежнему будут занимать оборонительную позицию. Крепкий рубль предоставит дальнейшую поддержку компаниям внутреннего рынка, таким как ритейлеры, Аэрофлот и компании энергетического сектора.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Яндекс.Такси объявил о покупке активов группы компаний “Везет”; Mail.ru может опротестовать сделку; НЕЙТРАЛЬНО

Сервис заказа такси Яндекса (YNDX US; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) “Яндекс.Такси” объявил о подписании соглашения на покупку ПО и колл-центров одного из четырех крупнейших агрегаторов такси, “Везет”. Покупка будет профинансирована 3,6% новых акций “Яндекс.Такси” и, при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям, денежными средствами в размере $72 млн. В то же время Mail.ru Group (MAIL LI; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ), которая предоставила в прошлом году конвертируемый заем сервису Везет, заявляет, что у нее есть право вето на продажу активов “Везет”. Учитывая неопределенность по поводу сделки, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Яндекса и Mail.ru.

Сделка направлена на укрепление регионального присутствия “Яндекс.Такси” накануне предстоящего IPO. “Везет” представлен в 123 российских городах под брендами “Везет”, “Такси.Сатурн”, “Fasten” и “Red Taxi” и ему принадлежит 10-15% рынка. Благодаря консолидации, Яндекс сможет закрепить свой отрыв от ближайших конкурентов – такси “Максим” и “Ситимобил” (который поддерживает Mail.ru). После закрытия сделки приложения для водителей Яндекса и “Везет” будут интегрированы в единую технологическую платформу, а приложения для пользователей “Rutaxi” и “Везет” продолжат функционировать в обычном режиме. Кроме того, “Яндекс.Такси” в ближайшие три года инвестирует 8 млрд руб. в развитие регионального бизнеса; эта сумма будет поделена между инвестициями в развития безопасности сервиса, поддержку водителей в регионах и в компании, предоставляющие автопарк.

Судьба сделки стоимостью примерно $200 млн на данный момент неизвестна из-за возможного запрета со стороны Mail.ru. Яндекс разместит 3,6% новых акций в пользу акционеров “Везет”; Яндексу будет принадлежать 56,2% акций “Яндекс.Такси”, Uber – 35% и примерно 5,3% – сотрудникам. Исходя из оценок стоимости при слиянии “Яндекс.Такси” и “Uber” и текущего мультипликатора EV/Выручка компаний Uber и Lyft, по нашей оценке, стоимость сделки составит примерно $200 млн. Сделку предполагают закрыть к концу 2019 г. и, кроме того, она должна быть одобрена ФАС. Тем не менее, как сообщает газета “Коммерсант”, сделка может быть заблокирована компанией Mail.ru, которая предоставила “Везет” конвертируемый заем на сумму примерно $20 млн в прошлом году и предположительно имеет право вето на отчуждение ключевых активов “Везет”. Мы ожидаем, что Яндекс и Mail.ru прояснят информацию о сделке в ходе своих телефонных конференций по итогам отчетности за 2К19, которые пройдут 25 и 26 июля.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Senior Analyst)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

НЛМК: операционные результаты за 2К19: без сюрпризов; НЕЙТРАЛЬНО

НЛМК (NLMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27/ГДР) вчера представил операционные результаты за 2К19. Отметим ожидаемое снижение продаж на фоне сокращения производства на главной производственной площадке НЛМК в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Средние цены реализации совпадают с ценами у компаний-аналогов. Мы ожидаем, что финансовые результаты за 2К19 будут испытывать некоторое давление в связи со снижением продаж, которое ослабило эффект более высоких цен реализации, устойчивого производства окатышей и хорошего внутреннего спроса.

Основные итоги операционной отчетности мы приводим ниже:

Запланированные ремонтные работы на производственной площадке в Липецке привели к снижению совокупного производства стали на 5% к/к до 4 млн тонн. Сокращение производства слябов и сортовых заготовок привело к снижению объемов продаж на 7% к/к до 4,3 млн тонн. Продажи на экспортных рынках снизились на 40% к/к.

НЛМК увеличил долю продукции с высокой добавленной стоимостью в совокупных объемах продаж. Продажи стали с полимерным покрытием выросли на 12% к/к, продажи динамного проката увеличились на 11% к/к.

Второй квартал характеризовался традиционным увеличением спроса на российском рынке. Продажи сортового проката выросли на 7% к/к до 0,6 млн тонн. НЛМК наблюдает сезонный рост спроса на готовую продукцию и на заготовки для производства нефтегазовых труб в России. Вклад в продажи НЛМК европейских производителей составил 9%. Продажи в США, тем не менее, снизились на 8% к/к на фоне ожидаемого дальнейшего снижения цен.

Как заявляют в НЛМК, сезонно высокий спрос вызвал рост цен на сталелитейную продукцию на российском рынке. Средние цены на плоский прокат без покрытий в долларовом выражении выросли на 6-8% к/к. Средние цены на арматуру в долларовом эквиваленте выросли на 11% к/к.

Цены на плоский прокат в США снизились на 6-11% к/к в связи с превышением предложения над спросом, в том числе на фоне исключения металлопродукции Канады и Мексики из-под действия тарифов в рамках статьи 232.

Средние цены на железорудное сырье выросли на 23% к/к. Неопределенность в отношении предложения из Бразилии, а также рекордно высокий объем выплавки стали в Китае поддерживали рост цен. НЛМК выигрывает от сильной премии железорудных окатышей. Мировые цены на уголь снизились на 1% к/к.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)