Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий страховым компаниям осуществлять идентификацию клиента через банки, в том числе использовать для этого упрощенную процедуру. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы во главе Владиславом Резником.

Поправки предусмотрены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации, в том числе упрощенной, клиента — физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Законопроект предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования.