На конец июня текущего года в едином федеральном реестре сведений о банкротстве зарегистрировано 126 582 банкрота среди граждан (без статуса индивидуального предпринимателя). Такие данные приводит аналитическая служба юридической компании «Стопдолг», уточняя, что, таким образом, за первое полугодие 2019 года в стране стало на 31 016 банкротов больше.

«Прогноз на 2019 год оправдывается: мы ожидаем 50-процентного роста количества банкротов в стране по сравнению с прошлым годом», ― комментирует директор компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая.

Больше всего банкротов-физлиц по-прежнему в Москве и Московской области: 9 754 и 7 584 человека. В тройке также Санкт-Петербург (6 126 банкрота), а в первую десятку регионов по этому показателю входят еще Башкирия, Краснодарский край, Свердловская, Самарская области, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области, следует из сообщения компании. За полгода в десятке не появилось ни одного нового региона.

По состоянию на 1 июля 2019 года в России уже 87 банкротов на 100 тыс. человек населения. Для сравнения, на 1 января этого года коэффициент банкротств равнялся 65.

По регионам этот показатель сильно варьируется. На первом месте с колоссальным отрывом остается Вологодская область: 229 банкротов на 100 тыс. человек. Далее идут Калмыкия (174 дела) и Пензенская область (152 дела). Самый низкий коэффициент банкротств ― в Республике Крым (четыре), Дагестане (шесть) и Севастополе (семь).

«В настоящее время мы не связываем величину коэффициента обанкроченности с уровнем закредитованности населения, ― говорит Зебницкая. ― Сейчас показатель отражает скорее активность юридических компаний, действующих в том или ином регионе. Они ведут работу по повышению правовой грамотности граждан, и в результате количество дел растет».

По данным «Стопдолга», наблюдаются заметное снижение средней общей суммы долгов гражданина-банкрота и рост количества дел о банкротстве, в ходе которых реализуется имущество должника (по сравнению с 2017—2018 годами). Так, по статистике компании, в 2017 году средняя сумма долгов, списанных в ходе процедуры банкротства, составляла 2 489 772 рубля, в 2018-м ― 1 511 834 рубля, в 2019-м ― 1 092 997 рублей. По мнению аналитиков, «это говорит о том, что заемщики лучше осведомлены о возможностях, которые предоставляет закон о банкротстве: перестали копить долги и наращивать их массу за счет штрафов и пеней, а также пытаться решить проблему самостоятельно через продажу личного имущества».

Из негативных тенденций специалисты отмечают существенную долю займов МФО в общей структуре долгов «среднего» банкрота: от 20% до 40%.



«В нашей практике рекордом было наличие 36 займов в микрофинансовых организациях у одного заемщика», ― указывает Зебницкая. По ее словам, «государство сейчас предпринимает активные действия в отношении таких займов, чтобы снизить кредитную нагрузку на население: ограничивает максимальные ставки и устанавливает размер предельного долга. Это очень правильный шаг».

