Совет директоров Банка России сможет «при необходимости» устанавливать предельную цену, которую банки будут взимать с магазинов за услугу приема карт (эквайринг), кроме того, у ЦБ будет право определять предел комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов, говорится в поправках в закон о национальной платежной системе, подготовленных ко второму чтению, которое пройдет 23 июля, пишут «Ведомости» .

Поправка предлагает наделить ЦБ правом ограничивать предельную планку эквайринговых комиссий, подтвердил его представитель, пообещав делать это «только в случае крайней необходимости».

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с ретейлерами в ноябре поручил представить в правительство предложения, как снизить комиссию за эквайринг; ретейлеры предлагали установить фиксированные цены на эквайринг в 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт (сейчас, по данным Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ, комиссия составляет от 1 до 3% от оборота торговца).

В марте на совещании у Козака все участники согласились, что гораздо более эффективно, когда участники рынка договариваются между собой — в качестве компромисса платежные системы к 1 октября решили снизить межбанковскую комиссию для «социально важных» отраслей — медицины, образования, аптек, а также для крупных покупок (авто и недвижимость).

«Мы по-прежнему считаем, что к этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно», — заявил 16 июля представитель ЦБ и подчеркнул, что приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка.