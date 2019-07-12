В июне 2019 года инфляция в России замедлилась на 0,4 процентного пункта и составила 4,7% в связи со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, сообщается в материалах Центрального банка РФ.

«Наибольший вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, и носит временный характер», — говорится в документе.

Месячный темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июне замедлился на 0,3 п. п., до 0,1%. Темпы удорожания непродовольственных товаров и услуг (с поправкой на сезонность) остались в диапазоне, наблюдаемом с февраля, и соответствовали траектории выхода инфляции на 4% и ее последующего закрепления на этом уровне.

ЦБ сохраняет прогноз, что годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,2—4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.