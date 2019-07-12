Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» рассмотрела проекты еще восьми суперсервисов — комплексных цифровых сервисов по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу, сообщает «Российская газета» .

По словам замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина, в финальной версии суперсервисов будут учтены все замечания и предложения.

Так, суперсервис «Пенсия онлайн» будет помогать гражданину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе: от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и управления способом ее получения, включая все составляющие пенсионных выплат, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Также рассматриваются следующие проекты комплексов госуслуг: «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Трудовая миграция онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Имущество онлайн», «Образование в РФ для иностранцев», «Правосудие онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

«Бизнес предложил дополнить концепцию услугой «Диспансеризация», а кроме того, интегрировать систему с коммерческими сервисами для того, чтобы человек, исходя их своих предпочтений, мог выбрать государственную или коммерческую клинику, имел возможность по своему желанию передавать свои сведения, данные своих исследований между медучреждениями», — сообщил заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.