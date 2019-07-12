Банк «Русский Стандарт» запустил программу ипотечного кредитования для физических лиц. Заем предоставляется на приобретение готового и строящегося жилья, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту — от 9,5% годовых. Ее размер зависит от суммы первоначального взноса и других параметров. Все кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

Максимальная сумма займа неограниченна.

В рамках данной программы клиентам «Русского Стандарта» стали также доступны: целевой ипотечный кредит на апартаменты, комнату, квартиру или долю, строительство или готовый загородный дом, заем на улучшение жилищных условий, кредит на машино-место или гараж, рефинансирование.

В настоящий момент оформление ипотеки возможно в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск.